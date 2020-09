Irska bo Facebooku za vse Evropejce prepovedala izvoz osebnih podatkov iz EU v ZDA

Irski informacijski pooblaščenec, ki ima zaradi Facebookovega evropskega sedeža na Irskem, de facto pristojnost za vse operacije v EU, je podjetju poslal preliminarno odredbo, s katero mu prepoveduje iznos osebnih podatkov uporabnikov iz EU v ZDA. Pričakovana odločitev temelji na julijski razsodbi Sodišča EU, ki je razveljavilo dogovor med Evropsko komisijo in ZDA glede izvoza osebnih podatkov.

Poenostavljeno povedano gre za to, da dokler je tak dogovor veljal, podjetjem pri izvozu osebnih podatkov uporabnikov v ZDA (recimo, če imajo tam strežnike), ni bilo treba posebej dokazovati, da se bo s podatki ravnalo varno. Zaradi načela varnega pristana podjetja samo izjavijo, da se bodo upoštevali vsi potrebni standardi, in to zadostuje.

Prvi tak dogovor je na sodišču padel pred petimi leti, saj je avstrijski aktivist Max Schrems uspel pokazati, da v ZDA s podatki ne ravnajo ustrezno in da imajo do njih dostop obveščevalne službe. Po tej razveljavitvi je Komisija sklenila nov dogovor, ki je padel letos poleti. S tem ZDA spet niso več varni pristan za osebne podatke.

Preiskava, ki teče pred irskim informacijskim pooblaščencem, še ni končana. Facebook se na tej stopnji lahko izreče, to pa bo organ upošteval pri izdaji končne odločbe, ki bo verjetno nared še letos. Na koncu se lahko Facebook pritoži še na sodišče, a ni pričakovati, da bi odločilo drugače kot poleti. Zaenkrat kaže, da Facebook podatkov ne bo smel več izvažati izven EU.