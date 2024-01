iPhone že kličejo na pomoč prek satelitov

Novi iPhoni že podpirajo satelitski internet, ne da bi moral uporabnik karkoli nastaviti. Od verzije iPhone 14 dalje se lahko telefon v odsotnosti prizemnih omrežij poveže s sateliti in prek njih pošlje sms sporočilo v sili (emergency SOS via satellite).

Funkcija je na voljo vsem uporabnikom, a je brezplačna le pri dve leti. V tem času telefon omogoča pošiljanje sporočil sms na številko za pomoč v sili (112). To poteka nekoliko drugače kot običajna sporočila. Najprej je treba poklicati 112, kar uspe preko kateregakoli omrežja. Šele če to ne uspe, telefon omogoči satelitsko povezljivost. Sporočilo ne more biti poljubno, temveč nas čarovnik vodi skozi vprašanja, nato pa pošlje povzetek, ki je primerno skrajšan, da je dostavljen v doglednem času.

Za uporabo potrebujemo iPhone 14 ali novejši, iOS 16.4 ali novejši ter ustrezno lokacijo. Za zdaj storitev deluje v ZDA, Kanadi, Franciji, Nemčiji, Irski, Veliki Britaniji, Avstraliji, Avstriji, Belgiji, Italiji, Luksemburu, Nizozemskem, Španiji, Portugalskem in Švici.

