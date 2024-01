iPhone preživel padec z višine pet kilometrov

S poleta 1982 Alaska Airlines, ki se je v petek zaradi incidenta vrnilo na letališče v oregonskem Portlandu, je med poletom posrkalo več predmetov, saj so letalu odpadla vrata. Medtem ko vrat še niso našli, so na tleh našli iPhone, ki je še vedno deloval.

Kot v filmu je mimoidoči v travi ob cesti našel iPhone, ki je bil nepoškodovan in odklenjen, še v načinu brez povezave (flight mode) in z odprtim elektronskim sporočilom o prtljagi na letu. Telefon je našel Seanathan Bates in dokaze urno objavil na svojem profilu na X-u, kjer je dokumentiral dogodek. Po slikah sodeč gre za iPhone 14 Pro ali iPhone 15 Pro. Razumljivo se je objava viralno razširila in nabrala več kot 12 milijonov ogledov, pa tudi številne hudomušne komentarje. Zdi se, da je Nokia 3310 dobila dostojnega naslednika.

Izkazalo se je, da je iz letala posrkalo kar dva telefona! Poleg omenjenega so še enega našli na nekem dvorišču, so povedali v NTSB (National Transportation Safety Board), ki preiskuje incident. Oba telefona bodo vrnili lastnikoma.

Razlog za incident še vedno ni znan, ameriška uprava za letalstvo (FAA) pa je začasno prizemljila letala Boeing 737 Max 9, dokler vsakega posebej ne pregledajo.

