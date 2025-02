iPhone ima Trumpa za rasista

Apple je potrdil obstoj nenavadne napake pri funkciji nareka na telefonih iPhone, kjer se beseda rasist (angl. racist) občasno napačno prikaže kot Trump.

Na TikToku in drugih družabnih omrežjih so se pojavili videoposnetki nareka na telefonu iPhone, kjer naprava izrečeno besedo rasist na kratko zamenja s Trump. Apple je v izjavi za The New York Times in Fox News sporočil, da se zaveda težave in da že pripravlja popravek. Po navedbah podjetja je napaka posledica fonetične podobnosti med besedama, pri čemer so podobne težave opazili tudi pri drugih besedah, ki vsebujejo soglasnik R. John Burkey, nekdanji član Applove ekipe Siri, je za The New York Times izrazil sum, da bi lahko šlo za notranjo sabotažo ali šalo s strani nekoga v podjetju.

Tehnična napaka je prišla na dan le dan po tem, ko je Apple napovedal več kot 500 milijard dolarjev vredno naložbo v ZDA v naslednjih štirih letih. Podjetje želi z njo ublažiti vpliv carin, ki jih je napovedal predsednik Donald Trump, vključno z 10-odstotno carino na uvoz iz Kitajske in 25-odstotne carine na čipe.

Apple obljublja, da bo popravek za težavo na voljo v najkrajšem možnem času.

nR7O8z_hnQ0