Objavljeno: 22.9.2025 19:00

iPhone 17 se hitro opraska

Najnovejša Applova telefona iPhone 17 Pro in 17 Pro Max se spopadata z neprijetno estetsko težavo.

Applova telefona iPhone 17 Pro in 17 Pro Max sta med tehnološko najbolj dovršenimi telefoni na trgu, a imata izredno občutljivo površino okoli izbočenega modula kamere. Težava je v tem, da Apple ni uporabil zaobljenih robov, temveč ostre kote, na katerih se anodizirana (eloksirana) aluminijasta zaščita slabše oprime površine. Zack Nelson je na spletišču YouTube v testu odpornosti pokazal, da se ta zaščitna plast hitro poškoduje že ob stiku z običajnimi predmeti, kot so ključi ali kovanci v žepu. Najbolj ranljive točke so ostri vogali okoli modula kamere, kjer se barvna zaščita lahko začne krušiti ali luščiti že ob minimalnem fizičnem stiku. Nelson ocenjuje, da je Apple to oblikovno odločitev sprejel namenoma, ker ostri, čisti robovi vizualno delujejo bolj moderno in elegantno. A privlačen videz ima svojo ceno, saj lahko uporabniki že po nekaj tednih opazijo prve znake obrabe. Bloomberg je poročal, da so testni modeli v Applovih trgovinah kazali vidne praske že po nekaj urah, še posebej občutljive so bile modre in črne različice iPhona 17 Pro ter črni iPhone Air.

Če razmišljate o nakupu novega telefona iPhone, je morda pametno hkrati razmisliti tudi o zaščitnem ovitku, še posebej če pogosto nosite telefon v žepu z drugimi predmeti. Čeprav gre zgolj za kozmetično težavo, ne pa za funkcionalno okvaro, pa lahko poškodbe vseeno vplivajo na estetski videz naprave, ki je za mnoge uporabnike Applovih izdelkov pomemben dejavnik.