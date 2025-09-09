Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 9.9.2025 20:30

iPhone 17 je tu!

Applov iPhone 17 prinaša večji zaslon, ProMotion tehnologijo in izboljšane kamere.

Apple je predstavil iPhone 17, ki uvaja večji zaslon z osveževanjem 120 Hz, močnejšo svetilnost in nov širokokoten senzor kamere. Novi iPhone 17 ima zdaj 6,3-palčni zaslon, kar je nekoliko več kot pri predhodniku, in prvič med osnovnimi modeli vključuje ProMotion tehnologijo z dinamičnim osveževanjem do 120 Hz. Zaslon s tehnologijo LTPO omogoča prilagajanje frekvence glede na vsebino, medtem ko svetilnost do 3000 nitov izboljšuje berljivost na prostem. Telefon poganja 3 nm procesor A19, ki vključuje tudi novo prikazovalno enoto za podporo zahtevnejšemu zaslonu. Na področju kamer iPhone 17 vključuje 48 MP širokokotni senzor, ki omogoča boljše makro posnetke in dvakratni optični zum. Sprednja kamera je nadgrajena na 24 MP s kvadratnim senzorjem, ki omogoča zajem različnih formatov brez obračanja naprave. Funkcija Center Stage ostaja prisotna pri video klicih. Naprava bo na voljo v petih barvah, sivki, megleno modri, črni, beli in žajbljevo zeleni. Za 800 ameriških dolarjev bomo dobili osnovni model z 256 GB prostora za shranjevanje.

Najzahtevnejšim uporabnikom bosta zopet na voljo modela iPhone 17 Pro in 17 Pro Max, ki prinašata ohišje iz aluminijeve zlitine z izboljšanim hlajenjem prek lastne parne komore, kar omogoča boljšo toplotno učinkovitost in prostor za večjo baterijo. Slednja obljublja največjo avtonomijo doslej - do 39 ur predvajanja videoposnetkov. Oba modela imata zaslon Super Retina XDR s svetilnostjo do 3000 nitov, zaščiten z novo generacijo keramičnega ščita, ki zdaj prekriva tudi zadnjo stran ohišja. Telefona poganja novi A19 Pro, ki v kombinaciji z grafičnim procesorjem s strojno pospešenim sledenjem žarkom cilja tudi na zahtevne igre in ustvarjalce vsebin. Trije 48 MP združeni senzorji (glavni, ultraširoki in novi teleobjektiv) omogočajo do 8-kratno optično povečavo, izboljšano delovanje pri šibki svetlobi in digitalni zum do 40x. Sprednja kamera Center Stage ima kvadratni 18 MP senzor in omogoča snemanje iz dveh kotov hkrati.

iPhone 17 Pro in Pro Max bosta na voljo v oranžni, modri in srebrni barvi. Pro model se začne pri 1100 dolarjih (256 GB), Pro Max pa pri 1200 dolarjih, oba z možnostjo do 2 TB prostora. Prednaročila se začnejo 12. septembra, prodaja pa 19. septembra. 

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov