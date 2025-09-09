Objavljeno: 9.9.2025 20:30

iPhone 17 je tu!

Applov iPhone 17 prinaša večji zaslon, ProMotion tehnologijo in izboljšane kamere.

Apple je predstavil iPhone 17, ki uvaja večji zaslon z osveževanjem 120 Hz, močnejšo svetilnost in nov širokokoten senzor kamere. Novi iPhone 17 ima zdaj 6,3-palčni zaslon, kar je nekoliko več kot pri predhodniku, in prvič med osnovnimi modeli vključuje ProMotion tehnologijo z dinamičnim osveževanjem do 120 Hz. Zaslon s tehnologijo LTPO omogoča prilagajanje frekvence glede na vsebino, medtem ko svetilnost do 3000 nitov izboljšuje berljivost na prostem. Telefon poganja 3 nm procesor A19, ki vključuje tudi novo prikazovalno enoto za podporo zahtevnejšemu zaslonu. Na področju kamer iPhone 17 vključuje 48 MP širokokotni senzor, ki omogoča boljše makro posnetke in dvakratni optični zum. Sprednja kamera je nadgrajena na 24 MP s kvadratnim senzorjem, ki omogoča zajem različnih formatov brez obračanja naprave. Funkcija Center Stage ostaja prisotna pri video klicih. Naprava bo na voljo v petih barvah, sivki, megleno modri, črni, beli in žajbljevo zeleni. Za 800 ameriških dolarjev bomo dobili osnovni model z 256 GB prostora za shranjevanje.

Najzahtevnejšim uporabnikom bosta zopet na voljo modela iPhone 17 Pro in 17 Pro Max, ki prinašata ohišje iz aluminijeve zlitine z izboljšanim hlajenjem prek lastne parne komore, kar omogoča boljšo toplotno učinkovitost in prostor za večjo baterijo. Slednja obljublja največjo avtonomijo doslej - do 39 ur predvajanja videoposnetkov. Oba modela imata zaslon Super Retina XDR s svetilnostjo do 3000 nitov, zaščiten z novo generacijo keramičnega ščita, ki zdaj prekriva tudi zadnjo stran ohišja. Telefona poganja novi A19 Pro, ki v kombinaciji z grafičnim procesorjem s strojno pospešenim sledenjem žarkom cilja tudi na zahtevne igre in ustvarjalce vsebin. Trije 48 MP združeni senzorji (glavni, ultraširoki in novi teleobjektiv) omogočajo do 8-kratno optično povečavo, izboljšano delovanje pri šibki svetlobi in digitalni zum do 40x. Sprednja kamera Center Stage ima kvadratni 18 MP senzor in omogoča snemanje iz dveh kotov hkrati.

iPhone 17 Pro in Pro Max bosta na voljo v oranžni, modri in srebrni barvi. Pro model se začne pri 1100 dolarjih (256 GB), Pro Max pa pri 1200 dolarjih, oba z možnostjo do 2 TB prostora. Prednaročila se začnejo 12. septembra, prodaja pa 19. septembra.