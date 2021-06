IoT tipala, ki ne potrebujejo napajanja

Startup podjetje Everactive, ki sta ga ustanovila diplomanta univerze MIT Ben Calhoun in Dave Wentzloff, prinaša na področje internetnih naprav IoT prepotrebno novo lastnost, ki bo najbrž še dodatno pospešila uporabo naprav na računalniškem robu. Njihove naprave Eversensor namreč za delovanje ne potrebujejo zunanjega napajanja, niti majhnih baterij.

Tipala se namesto tega napajajo s kombinacijo alternativnih načinov pridobivanja energije. To so lahko sončne celice, celo take, ki izkoriščajo dnevno in umetno svetlobo (tudi samo do 100 Lux) v zaprtih prostorih. V drugih primerih so to lahko generatorji energije, ki izkoriščajo temperaturne razlike in celo taki, ki električno napetost ustvarjajo iz vibracij.

Tipala Eversensor bodo znala beležiti različne parametre, kot so temperatura okolja, oddaljena temperatura, vlažnost, svetloba, vibracije, pospeševanje, zvok, pritisk in celo prisotnost določenih plinov. Tipala bodo podatke prenašala preko nizkoenergijskih brezžičnih povezav, torej brez dodatnega napajanja, seveda v omejenem območju, kjer bodo podatke nato prebirali omrežni prehodi. Avtorji načrtujejo tudi različice, ki bodo uporabljale standardne vmesnike, denimo modeme 5G, še vedno brez potrebe po napajanju.

Podjetje je razvilo poseben omrežni prehod (gateway), ki mogoča komunikacijo z napravami in njihovo konfiguracijo, pri čemer so celo lasten brezžični protokol, ki deluje v gigaherčnem območju. Ta ima to značilnost, da se dobro razprostira skozi zidove in druge ovire. Rešitve v ZDA ponujajo celo kot mesečno storitev, kjer se cene pričnejo pri 25 dolarjih na nadzorovano napravo.