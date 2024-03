IoT ostaja ena od glavnih prioritet za podjetja

Umetna inteligenca je tisto področje, ki se je v zadnjem letu povzpelo na prvo mesto po pomembnosti za podjetja, toda ta je za sabo povlekla tudi nekatere druge tehnologije, med katerimi izstopajo naprave IoT.

Glede na najnovejša poročila družb PWC, KPMG in BCG so anketiranci raziskav področje IoT uvrstili na drugo ali tretje mesto za umetno inteligenco v smislu prednostnih nalog za nastajajoče tehnologije. Zaradi rasti umetne inteligence je 236 milijard dolarjev vreden trg internetnih stvari doživel kar velik preporod, kar so izmerili s povečanjem zaslužkov podjetij, ki ponujajo tovrstne izdelke. Prodaja rešitev, ki vključujejo AI in IoT se je od tretjega četrtletja 2022 povečala kar za 61 %.

Zelo dobre rezultate analitiki tolmačijo predvsem zaradi dejstva, da je umetna inteligenca omogočila nove načine avtomatizacije procesov s pomočjo naprav IoT, pa tudi lažje procesiranje in analizo velike količine podatkov, ki jih ustvarjajo razna tipala.

Strojna oprema za industrijsko avtomatizacijo postaja vse bolj inteligentna z integracijo namenskih čipov AI, poleg tega pa podjetja veliko vlagajo v večjo varnost in prenovo procesnih sistemov IoT. Analitiki tudi ugotavljajo, da se je začela tekma za generativne rešitve AI v proizvodnji, kjer beležijo, da ima AI ima pozitiven (ne pa negativen) vpliv na delovno silo.

Na drugi strani se krepi nabor rešitev ponudnikov storitev v oblaku, ki centralno procesno moč za umetno inteligenco združujejo z inovativnimi napravami na internetnem obrobju. To se pozna tudi v drugačni rabi robotskih sistemov v proizvodnji, kot je bilo običajno doslej.

Nove priložnosti pa prinašajo tudi nova tveganja. Podjetja so v nevarnosti, da bodo zanemarila osnove sprejemanja tehnologije IoT zaradi naglice pri uvajanju generativne umetne inteligence. Tveganja, da bodo projekti narejeni prehitro in pomanjkljivo so se povečala. Analitiki poleg tega opozarjajo na pomanjkanje strokovnjakov in nezrelost procesov, ki upravljajo podatkovne tokove povezane s tehnologijami IoT in AI.

Analitiki kljub vsemu pričakujejo, da bo trg IoT v naslednjih letih nadaljeval svojo pot rasti, ki je ocenjena na okoli 17% letno do leta 2030.