IoT Naložbe v Regiji EMEA: 11-odstotna Letna Rast do 2028

Mednarodna raziskovalna hiša IDC je objavila najnovejšo izdajo Vodnika po naložbah v internet stvari (IoT), ki ponuja podroben vpogled v prihodnje trende na trgu IoT tehnologij. Posebnost tokratne analize je uvedba nove taksonomije industrijskega segmentiranja, ki omogoča podrobnejši vpogled v investicije podjetij po posameznih sektorjih.

Glede na napovedi IDC bo rast naložb v IoT v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki (EMEA) dosegla povprečno letno stopnjo rasti 11 % v obdobju 2023-2028. Zahodna Evropa bo v tem obdobju beležila hitrejšo rast (11,2 %) kot Srednja in Vzhodna Evropa (9,4 %) in regija Bližnjega vzhoda in Afrike (10,3 %). Po nekaj letih previdnejšega investiranja bodo podjetja v letu 2025 ponovno povečala obseg naložb, predvsem zaradi pospešene uporabe 5G omrežj, napredka na področju obdelave podatkov na robu (edge computing) ter umetne inteligence.

IDC napoveduje, da bosta v letu 2025 v regiji EMEA največja investitorja v IoT rešitve trgovina na drobno (Retail) in sektor energetike (Utilities), sledila pa jima bo javni sektor. Pomembno vlogo bo igrala tudi video analitika, ki bo prisotna v vseh industrijskih panogah in bo omogočala varnostne rešitve ter napredno poslovno analitiko.

Do leta 2028 bodo skupne naložbe v IoT ekosistem v regiji EMEA dosegle 283 milijard dolarjev. Največji delež bo pripadal strojni opremi, medtem ko bo najhitreje rastoča kategorija storitev, ki zajema telekomunikacijske storitve in infrastrukturo kot storitev (IaaS).

Na globalni ravni bodo Zahodna Evropa, Kitajska in Združene države predstavljale skoraj tri četrtine vseh naložb v IoT. Medtem ko imata Kitajska in Zahodna Evropa podoben obseg investiranja, bo Kitajska do leta 2028 prehitela ZDA s 12,7-odstotno letno rastjo naložb.