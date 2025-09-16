Objavljeno: 16.9.2025 09:00

iOS 26 je tu in baterija telefona ne bo vesela

Apple opozarja na začasen vpliv operacijskega sistema iOS 26 na porabo baterije po nadgradnji.

Ob izidu operacijskega sistema iOS 26 so pri Applu uporabnike telefona iPhone opozorili, da lahko po namestitvi nove programske opreme začasno opazijo večjo porabo baterije in slabšo zmogljivost, kar je po njihovih besedah običajen pojav. V podporni dokumentaciji pojasnjujejo, da ob večjih posodobitvah operacijski sistem izvaja vrsto procesov v ozadju, kot so indeksiranje datotek za iskanje, prenos novih vsebin in posodobitev aplikacij. Vse to lahko v prvih urah ali dneh po posodobitvi vpliva na baterijo in delovanje naprave. Poleg tega nekatere nove funkcije zahtevajo več sistemskih virov, kar lahko pri nekaterih uporabnikih vodi do manjšega vpliva na delovanje in avtonomijo naprave.

Apple poudarja, da je njihova strojna in programska oprema zasnovana za optimalno izkušnjo, in dodaja, da si z nadaljnjimi posodobitvami prizadevajo za izboljšave.