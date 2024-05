Objavljeno: 6.5.2024 07:00

Inženirji za umetno inteligenco izgorevajo

Področje umetne inteligence doživlja svoj veliki trenutek, ki ga je izvršni direktor Nvidie opisal kot "iPhone trenutek". Napredek je silovit, a to terja tudi številne človeške napore. Več inženirjev je dejalo, da delajo v nečloveških razmerah, da izgorevajo in da je tempo preprosto prehiter, da bi izdelke sploh zares testirali, preden pridejo v javnost.

CNBC je govoril z več inženirji, ki so povedali podobno. Tehnološki giganti, kot so Amazon, Microsoft ali Apple, jih zasipavajo z zahtevami in projekti, ki morajo biti dokončani hitro, včasih kar čez vikend, nato pa marsikateri sploh ne izide. Inženirji izgorevajo zaradi obilice dela.

Hkrati so potarnali tudi, da zaradi hitrega tempa ni pravega razmisleka, kakšen vpliv bodo imele posamezne storitve umetne inteligence, tako z vidika porabe virov in podnebnih sprememb, kakor tudi drugih nevarnosti. Na projektih dela veliko zelo pametnih ljudi, od katerih pa se prišleki težko kaj naučijo, ker preprosto ni časa. Zlasti v Applu je pritisk, da postanejo takoj produktivni in začno produkcijsko prispevati kodo, izjemno visok.

Uporaba aplikacij z umetno inteligenco hitro narašča, s tem pa tudi tveganja

Iz tistih podjetij, ki so se odzvala z izjavami za javnost, denimo Amazona, v glavnem prihajajo zanikanja. Poudarjajo, da anektodičnih primerov ne moremo posploševati. A zgodb inženirjev je veliko, vse pa so podobne. Inženir iz Microsofta je dejal, da vsi skupaj drvijo proti dnu (rat race), saj ubirajo bližnjice pri razvoju in izkoriščajo inženirje do skrajnih zmožnosti. V praksi smo te že videli – Googlov prvi poizkus z umetno inteligenco je bil katastrofa, Gemini pa je že boljši. A cena na zaposlenih je visoka.