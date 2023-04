Investicije v IT v porastu kljub gospodarski negotovosti

Kljub temu, da po celem svetu poročajo o negotovih gospodarskih razmerah, zmanjšanju povpraševanja in odpuščanju kadrov, podjetja verjamejo, da je izhod iz krize v digitalni transformaciji poslovanja. Družbi za raziskave Gartner in IDC namreč poročata, da bo sodeč po nedavnih raziskavah med odločevalci rast investicij v IT v letu 2023 skoraj na vseh segmentih pozitivna, a zmerna.

Gartner tako navaja, da bo poraba za IT v letu 2023 porasla za 5,5% in dosegla raven 4,6 bilijonov dolarjev. Za prihodnje leto pa napovedujejo še dodatno rast, ki bo glede na sedanja predvidevanja dosegla raven 8,6% letno. Najbolje kaže področju programske opreme, ki bo rasla dvomestno in sicer 12,3% letno. Dobro kaže tudi področju IT storitev (+9,1%), še posebej pa infrastrukturi v oblaku (IaaS), kjer bo rast vsaj 30%. Pozitivno rast beležita tudi področji komunikacijskih storitev in storitev podatkovnih centrov.

Pri družbi IDC so podrobno obdelali prav področje iT storitev in so pri napovedali rahlo bolj zadržani. Po njihovi napovedi naj bi to področje raslo bolj v območju 5,7% letno. Pri tem so izboljšali napoved za Azijo in Severno in Južno Ameriko, zmanjšali pa za Evropo, Srednji vzhod in Afriko. V Evropi večji optimizem velja za države na Zahodu, previdni pa so za nekatere trge na vzhodu, kot so Češka, Poljska in Romunija.

Občuten padec pa se obeta prodaji strojne opreme, kjer bo zabeležen padec v višini 4,6%. To je posledica upadanja povpraševanja in nižanju prioritete za prenovo opreme, ki je bila v dobršni meri nadgrajena, tudi zaradi pandemije, v zadnjih treh letih. Toda že v naslednjem letu se začne nov investicijski cikel in obeti so za lepo ponovno rast (+11%).

Raziskave so še pokazale, da bi ob ugodnejših gospodarskih razmerah rast bila še precej večja, a je bila omejena, skrbniki IT pa so se morali odločiti za prioritetna področja razvoja in rasti. V številnih podjetjih so se tudi odločili za zmanjševanje števila zaposlenih, a se to na trgu dela še ne pozna, saj še vedno primanjkuje pravih talentov in kompetenc, predvsem za novejše tehnologije ter znanja. Pri Gartnerju celo menijo, da na tem področju ni pričakovati napredka vsaj do leta 2026.