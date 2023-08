Objavljeno: 4.8.2023 17:00

Internetni promet med poplavami močno narasel

Izjemne poplave, ki so danes prizadele večji del države, so ljudi pognale v škornje ali na – medmrežje. Internetni promet v Sloveniji je bil danes dopoldne približno za 25 odstotkov višji kot v preteklih dneh, ob konicah pa celo za polovico višji. Tudi mobilni operaterji potrjujejo, da je bila uporaba mobilnih omrežjih višja kot po navadi.

Na vozlišču SIX (Slovenia Internet eXchange), kjer si slovenski operaterji izmenjujejo internetni promet, je dopoldanski promet namesto okrog 50 Gb/s presegal 60 Gb/s, v konicah tudi 70 Gb/s. V perspektivi povejmo, da so vsak dan povprečji prenosi zvečer še višji in lahko dosegajo 100 Gb/s, ob konicah celo 150 Gb/s. Dopoldanski promet pa je bil danes precej višji od povprečja. Ljudje so torej na internetu spremljali dogajanje in komunicirali.

Tudi mobilni operater A1 nam je potrdil, da so danes beležili povišan promet, točne številke pa bodo znane v naslednjem tednu. V Telekomu Slovenije so podobno povedali, da so se danes ukvarjali predvsem z intervencijami, kjer je ponekod ujma odnesla povezljivost, prihodnji teden pa bodo postregli z več podatki, koliko je bila danes obremenjenost mobilnih in fiksnih omrežij višja.

Statistiko bomo z zanimanjem spremljali.