31.7.2025

Internet umira, krivi smo sami

Spletne strani in celotni internet se zanašajo na nepisano pravilo, ki se je v zadnjem letu začelo krhati in grozi, da bo pokopalo internet, kot ga poznamo. Zaradi agentov in modelov umetne inteligence čedalje manj klikamo na spletne strani, zaradi česar imajo te čedalje več težav s financiranjem. Zdi sem, da jim škoduje tudi Google, ki je doslej benevolentno zagotavljal promet s svojim iskalnikom.

Strani živijo od obiska ali še bolj po domače rečeno od klikov. Zelo malo je strani, kamor se obiskovalci odpravijo neposredno, torej v vpisom naslova. Pomembnejši je posredovani obisk, ki ga v veliki meri zagotavljajo iskalniki. To se zaradi umetne inteligence spreminja.

V svetu pred umetno inteligenco je iskalnik vrnil seznam zadetkov, ki smo jih potem obiskali. Kakovostne spletne strani so se v seznamu rezultatov znašle više, zato so pobrale tudi več prometa. Veljalo je zaupanje, da jih Google razvršča pošteno. Če danes kaj vprašamo ChatGPT, nam bo sam postregel z odgovorom. Seveda lahko poda tudi povezave do spletnih strani, toda ali jih bomo res obiskali? Še huje je spletne strani napadel kar njihov dosedanji zaveznik Google, ki na vrhu iskalnih rezultatov prikaže kratek povzetek (AI Overviews), zaradi katerega nam sploh ni treba obiskati nobene strani, da bi se seznanili s temo.

In ljudje so jih res nehali obiskovati. Pew Research Center je v raziskavi z 900 ljudmi, ki so pustili spremljati svojo zgodovino brskanja, ugotovil točno to. Četudi povzetek AI Overview ponudi povezave, zaradi česar Google zatrjuje, da ne more škodovati spletnim stranem, na te povzetke klikne vsega odstotek uporabnikov. Zadetke, ki jih vidijo spodaj, pod povzetkom, odpre osem odstotkov ljudi, medtem ko je brez AI Overview ta delež 15 odstotkov. Hkrati kar 26 odstotkov ljudi zapusti Google, takoj ko prebere AI Overview. Pri klasičnem iskanju je ljudi, ki ne preberejo ničesar, okoli 15 odstotkov.

Google sicer trdi, da je raziskava metodološko pomanjkljiva in da umetna inteligenca ni škodljiva, a podatki so neizpodbitni. Umetna inteligenca načenja ureditev interneta, kot smo je bili vajeni.

