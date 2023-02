Objavljeno: 15.2.2023 12:20

Internet Explorer bo odstranjen iz Windows

Internet Explorer, Microsoftov brskalnik, prvič predstavljen leta 1995, že leta po korakih umira – sedaj ga bodo pri Microsoftu iz večine sistemov Windows 10 odstranili kar na daljavo.

Zadnja različica Internet Explorerja je 11, uradno pa so ga opustili že leta 2015, ko so z Windows 10 splavili takrat novi brskalnik Edge. Explorer je vse manj podprt, tudi uporaba je vse manjša (naj bi imel okoli 2% svetovnega tržnega deleža), kljub temu pa noče povsem izginiti. Razlog so, predvidevamo, predvsem uporaba v podjetjih, kjer uporabljajo tudi stare sisteme, ki delujejo le v omenjenem brskalniku. Zaradi tega so v Edge tudi vgradili način, s katerim se brskalnik navzven predstavi kot Internet Explorer.

Nam je sicer nenavadno, da je Microsoft v Windows 10 sploh dodal tudi IE (v Windows 11 ga ni), a z novim popravkom bo stari brskalnik onemogočen, uporabniki pa bodo usmerjeni k uporabi brskalnika Edge. Slednji bo tudi samodejno prenesel vse shranjene podatke, torej zgodovino brskanja ter zaznamke. Ikone bodo zaenkrat še ostale, a bo njihov zagon sprožil Edge, junija letos pa naj bi prišel še popravek, ki bo še to uredil (torej bo odstranil tudi ikone). Kot zanimivost omenimo, da bo pogon MSHTML (ta poskrbi za prikaz spletnih strani) v Edge ostal v načinu »IE compatibility« vsaj do leta 2029.

Pri Monitorju smo za mnenje želeli povprašati zadnje tri aktivne slovenske uporabnike Internet Explorerja, a se na naš fax niso odzvali.