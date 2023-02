Objavljeno: 4.2.2023 09:00

Intelovo novo podnožje bo rekordno gosto

Intel je pokazal novo podnožje, ki ga bodo uporabljali strežniški procesorji naslednje generacije, in z njim postavil nov rekord. LGA7529 bo imel prav toliko kontaktov, s čimer bo za 61 odstotkov prekašal trenutni LGA4677. Razlog je povečanje I/O, denimo podpora več vodil PCI-Express.

Novi LGA7529 bo namenjen novim procesorjem Granite Rapids in Sierra Forest, ki bodo na voljo čez dve generaciji – prvi naslednji bodo Emerald Rapids in Sapphire Rapids. To pomeni, da jih lahko pričakujemo leta 2024. Granite Rapids bodo imeli manj jeder, a bodo ta zelo zmogljiva, Sierra Forest pa ravno obratno.

Na internet so že pricurljale prve fotografije prototipov plošč s temi ležišči. Te bodo podpirale tudi 12 pomnilniških kanalov namesto osem. Kaj več informacij še ni javno znano.