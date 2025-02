Intelovi novi procesorji za prenosnike so presenetljivo dobri

Intel je predstavil nove procesorje Core Ultra 200H (družina Arrow Lake-H) za prenosnike, ki prinašajo občutne izboljšave zmogljivosti v primerjavi s prejšnjimi generacijami.

Med prvimi napravami s procesorjem Core Ultra 200H je prenosni računalnik MSI Prestige 16 AI Evo, ki je v testih pokazal več kot dvakratno povečanje zmogljivosti v primerjavi s starejšimi Intelovimi mobilnimi procesorji. Kljub presenetljivim izboljšavam pri procesorski moči in dolgi življenjski dobi baterije Intel zaostaja na področju umetne inteligence, saj čipi nimajo naprednega nevronskega procesorja (NPU) za optimizirano izvajanje UI nalog. To pomeni, da na področju umetne inteligence še vedno zaostajajo za konkurenti, kot sta AMD in Qualcomm.

Prenosnik MSI Prestige 16 AI Evo je bil uporabljen kot testna platforma za novi procesor, vendar trenutno še ni naprodaj. Vseeno pa rezultati testiranj kažejo, da bodo Intelovi novi procesorji močan tekmec v svetu prenosnikov, še posebej za tiste, ki iščejo visoko zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.