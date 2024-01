Objavljeno: 4.1.2024 07:00

Intelovi Meteor Lake so v enojedrnih opravili celo počasnejši od predhodnikov

Nova generacija Intelovih procesorjev Meteor Lake je manj, kot smo od nje pričakovali. Sestavljavci računalnikov so že novembra ugotavljali, da niso prav nič hitrejši od predhodne generacije Raptor Lake, zato so raje posegli po AMD-jevih izzivalcih. Najnovejši testi pa kažejo, da so v enonitnih opravilih – ki torej tečejo na enem jedru – celo počasnejši od procesorjev Raptor Lake.

Testi, ki jih je izvedel David Huang, so za 14. generacijo procesorjev (Meteor Lake) pokazali celo nižje vrednosti IPC (instructions-per-clock) kot pri 13. generaciji Raptor Lake. To je še slabši rezultat od klavrnih prvih vtisov, kjer so se procesorji zdeli praktično nič hitrejši od predhodnikov. Dejansko so počasnejši.

Čeprav je moderni svet večnitni, hkrati poganjamo cele kupe programov in več jeder pride še kako prav, je IPC eden osnovnih indikatorjev napredka. Nič ni bolj samoumevnega pri razvoju procesorjev, da bo nova verzija hitrejša od starejše tudi na enem jedru, vse ostale izboljšave pa so bonbončki. Ob tem je treba pošteno priznati, da je IPC močno odvisen od vrste izračunov, velikosti predpomnilnika, ukazov, ki so na voljo, in tako naprej.

Huang je izmerjeno hitrost obdelave podatkov delil s taktom, da je dobil IPS. Procesorji Meteor Lake so približno enako zmogljivi kakor AMD-jevi Zen 4 Ryzen 7040. Hkrati pa so Applovi procesorji M2 Pro in zlasti M3 Pro za razred boljši.

Tom's Hardware