Intel zmanjšuje delo od doma

Intelov direktor Lip-Bu Tan je predstavil ambiciozen načrt reorganizacije podjetja.

Skupaj z rezultati za prvo četrtletje 2025, s prihodki v višini 12,7 milijarde in izgubo v višini 0,4 milijarde ameriških dolarjev, je Intel predstavil načrt reorganizacije podjetja. Slednji vključuje zmanjšanje birokracije, poenostavitev organizacijske strukture, zmanjšanje stroškov in okrepitev inženirskega fokusa podjetja. Med drugim bo od septembra naprej obvezna prisotnost v pisarni štiri dni na teden.

V načrtu so tudi nadaljnji varčevalni ukrepi in zmanjšanje števila zaposlenih, a ob ohranjanju ključnih talentov. S tem se želi podjetje pripraviti na tehnološke izzive prihodnosti, predvsem na področju umetne inteligence in proizvodnje čipov. Izvršni direktor Tan želi, da Intel postane vodilno podjetje v novi generaciji računalniške tehnologije.