Intel zaradi slabih rezultatov znižal plače vsem vodilnim

Kot ostala tehnološka podjetja tudi Intel močno občuti poslabšanje ozračja v gospodarstvu in zmanjšanega trošenja, zaradi česar so njegovi prihodki občutno upadli. Intel se je na to odzval z ukrepom, ki ga drugi velikani letos še niso izvedli – znižal je plače vsem vodilnim zaposlenim. Le Apple je na primer sporočil, da bo direktor Tim Cook zaslužil 40 odstotkov manj.

V zadnjem kvartalu so Intelovi prihodki upadli za 32 odstotkov, v celotnem letu pa za 20 odstotkov. V zadnjih treh mesecih so poslovali s 700 milijoni dolarjev izgube, v celotnem letu pa z osmimi milijardami dobička. Razmere so se od septembra hitro poslabšale, kar so občutila vsa podjetja. Zato je Intel znižal plače vodilnim.

Izvršni direktor Pat Gelsinger bo prejel 25 odstotkov manj, preostali direktorji pa 15 odstotkov manj. Vodilni menedžerji bodo izgubili 10 odstotkov, srednji nivo pa pet odstotkov. Zaposleni na nižjih nivojih varčevanja ne bodo občutili, bodo pa znižali plačila za pokojninsko zavarovanje in tudi število zaposlenih. Intel pričakuje, da bo aktualno četrtletje eno najslabši v zgodovini podjetja.