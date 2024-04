Intel: za sesuvanje novih procesorjev krivi proizvajalci matičnih plošč

Bliža se konec Intelove preiskave, zakaj se novejši procesorji 13. in 14. generacije nepojasnjeno sesuvajo pri igranju iger s pogonom Unreal Engine. Točnega razloga še niso dognali, so pa odkrili, v katerih okoliščinah se napake pojavijo. Krivec so najverjetneje preveč navdušeni proizvajalci matičnih plošč.

Intel je ugotovil, da se napake skoraj brez izjeme pojavljajo na dražjih matičnih ploščah, ki so namenjene navijanju. Gre za plošče v veznimi nabori 600/700 Series, ki uporabljajo nestandardne nastavitve. Med drugim onesposobijo varnostne mehanizme, ki preprečujejo pregrevanje procesorja in predolgo delovanje pri visokih napetostih. Intel je nanizal šest nastavitev, ki povzročajo težave: izklop Current Excursion Protection, vklop IccMax Unlimited, izklop Thermal Velocity Boost (TVB), izklop stanj C, uporaba načina Windows Ultimate Performance in povišanje vrednosti PL1 in PL2.

Maja pričakujemo uradno izjavo, v kateri bodo bržčas pozvali proizvajalce plošč, da izdajo popravke firmwara ali BIOS-a zanje, v katerih bodo uvedli bolj konservativne nastavitve. Navijanje pač ni dobro.

Igors Lab