Objavljeno: 26.9.2025 07:00

Intel si želi Applovega vložka

Intel je najprej dobil finančno injekcijo ameriške države, s čimer je ta postala 10-odstotna lastnica, kmalu zatem pa še Nvidijin petmilijardni vložek. Že minuli mesec je dve milijardi v Intel vložil japonski Softbank. Sedaj pa se resno pogovarjajo še z Applom, ki ga vabijo v investicijo. To sicer niso prvi pogovori med Applom in Intelom.

Po podatkih virov iz podjetij, se v Applu in Intelu pogovarjajo, kako bi v prihodnosti tesneje sodelovali. Apple je vrsto let uporabljal Intelove procesorje v svojih napravah, pred petimi leti pa so začeli uporabljati lastne čipe, ki jih večinoma zanje proizvaja TSMC. Da bi Apple prestopil nazaj na Intelove čipe, je malo verjetno, morda pa zamenja livarno.

Čeprav morda Apple in Intel sploh ne bosta sklenila nobenega dogovora – njuni pogovori so še v zelo zgodnji fazi – so Intelove delnice pridobile sedem odstotkov in dosegle vrednost iz lanskega julija. Delnice so že 50 odstotkov dražje od vrednosti, po kateri je investirala ameriška država.

A rast cene delnic podjetju neposredno ne pomaga. Izvršni direktor Lip-Bu Tan je še vedno pred težko nalogo, kako podjetje preokreniti – kar mu za zdaj sorazmerno dobro uspeva. V zadnjih mesecih je nabral že skoraj 20 milijard dolarjev, sedaj pa mora ta sredstva porabiti za nadgradnjo proizvodnih postopkov. Intelova litografija namreč zaostaja generacijo ali dve za TSMC-jevo.