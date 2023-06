Intel razvil 12-kubitni kvantni čip

Intel je izdal nov procesorski čip Tunnel Falls, ki ima 12 kubitov. Gre torej za kvantni čip, ki pa ne bo na voljo potrošnikom, saj je raziskovalni prototip. Dobili ga bodo nekateri raziskovalni laboratoriji v ZDA (univerze v Marylandu, Rochestru, Wisconsinu in Sandia National Lab), predstavlja pa enega izmed korakov na poti do pravega kvantnega računalnika.

Raziskovalni čipi so nujna postaja na poti do kvantnega računalništva. Da bo slednje uporabno, je treba razviti čipe, algoritme, prevajalnike in drugo znanje. Za to potrebujemo strojno opremo, ki pa jo je zelo težko razvijati. To počno zgolj Intel, Microsoft, IBM, IonQ in Google.

Intel je kubite izvedel kot kvantne pike, ki so manjše od valovne dolžine elektronov v snovi. Te lahko ujamejo posamezne elektrone, nato pa shranijo njihove lastnosti kot informacijo. Intel uporablja svoje tehnološke metode, ki omogočajo gradnjo tako majhnih kvantnih točk.

