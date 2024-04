Objavljeno: 10.4.2024 11:00

Intel raziskuje, zakaj se igre na novih procesorjih sesuvajo

Igralci več iger, ki uporabljajo pogon Unreal Engine, denimo The Finals, Fortnite ali Tekken 8, imajo probleme z Intelovimi novimi procesorji 13. in 14. generacije. Igre se sesuvajo, včasih zamrznejo računalnik, včasih se preprosto končajo, spet tretjič se sesujejo z obvestilom o pomanjkanju pomnilnika. Kot kaže, ne gre za naključja ali redke primere, saj je pritožb toliko, da težave uradno preiskuje tudi Intel.

V vmesnem času, dokler Intel bodisi ne popravi težave bodisi se ne odkrije kaj drugega, proizvajalci iger in tudi matičnih plošč priporočajo različne ukrepe. V BIOS-u lahko nastavimo konservativnejše parametre, denimo nižji takt procesorja, nižjo napetost in podobno. To seveda ni trajna rešitev, je pa začasni obvoz. Še ena možnost je nastavitev Intel Fail Safe v BIOS-u, kar priporočajo Asus, Gigabyte in MSI. Sestavljavci računalnikov priporočajo tudi znižanje nastavitve Performance Core Ratio v BIOS-u.

Nihče pa še ne ve, kaj točno je narobe z Intelovimi procesorji – če sploh kaj, seveda. V nekaterih primerih je bila edina rešitev zamenjava procesorja, kar seveda ni sprejemljivo. Pričakovati je, da bo Intel pripravil kakšno posodobitev firmwara ali kaj podobnega.