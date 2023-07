Intel prenehal izdelovati mini računalnike NUC

Pri podjetju Intel so napovedali konec proizvodnje lastnih mini računalnikov Next Unit of Compute (NUC). Podjetje se je zavezalo, da bo izpolnilo obstoječe obveznosti, vključno s podporo za NUC sisteme, ki so že v rokah kupcev.

Intel se sooča s težavami na računalniškem trgu, prihodki podjetja so v zadnjih dveh četrtletjih upadli za več kot tretjino, pri čemer je ena od najbolj prizadetih panog prav oddelek za računalništvo Client Computing Group. Po predhodni prodaji strežniškega dela poslovanja podjetju MiTAC je zdaj jasno, da se pri Intelu nameravajo osredotočiti na izdelavo čipov.

Intel je prvi NUC lansiral leta 2013 kot majhen, osnovni komplet za računalnik, namenjen predstavitvi najnovejših procesorjev in možnosti za kompaktne namizne računalnike. Sčasoma so se razvili v bolj celovite sisteme z robustno zmogljivostjo in v nekaterih kasnejših različicah z namenskimi grafičnimi procesorji. Bili so priljubljeni tako pri domačih uporabnikih kot v poslovnem svetu. Žal jih je bilo precej težko dobiti, nemalokrat so jih prodajali le na široko in poslovnim subjektom (B2B), hkrati pa so se soočali z vse večjo konkurenco. Domači uporabniki se v zadnjem času navdušujejo nad Applovim Mac Minijem, medtem ko v poslovnem svetu z bolj prilagodljivimi konfiguracijami in močnejšo podporo za stranke vladata Dell in Lenovo.