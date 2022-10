Intel predstavil novo generacijo Thunderbolta

Ta teden je Intel predstavil specifikacije prihajajoče inačice Thunderbolt, za katero sicer še ne vemo, kako se bo imenovala. Pričakujemo in želimo, da bodo ostali pri enostavnem in preglednem številčenju, kar bi dalo Thunderbolt 5 in predvsem višje hitrosti prenosa podatkov.

Novi Thunderbolt bo prenašal podatke po treh vodilih, ki bodo posamič zmogla 40 Gb/s. Za priklop monitorjev bo možen asinhroni prenos s tremi vodili v eno smer (120 Gb/s) in enim v drugo, sicer pa bomo za vsako smer uporabljali dve. Teh 80 Gb/s bo še vedno dvakrat več kot v Thunderboltu 4. Mimogrede, kadar na vhod priključimo več naprav, imajo monitorji prednost.

Tuneliranje PCIe ostaja obvezno, hitrost prenosa pa bo tudi dvakrat večja, in sicer 64 Gb/s. To bodo s pridom izkoriščali zunanji SSD-ji, zunanje grafične ali video kartice in podobno. Kdaj se bo to zgodilo, pa je še prezgodaj soditi, saj današnji izdelki niti Thunderbolta 4 še ne podpirajo.

Več je pričakovati od igričarske in videoindustrije, kjer so pomembni monitorji. Dva monitorja z ločljivostjo 4K že porabita 34 Gb/s, s čimer se približujemo kapaciteti Thunderbolta 4, zato bo šele novinec omogočil priklop še dodatnih naprav – ali pa prehod na 8K.

Thunderbolt ostaja brezplačen (Intel ne zaračunava licenčnin). Tako bo novi Thunderbolt 5 imel enak fizični sloj kot USB4 verzije 2.0. Datum izida pa ostaja še neznanka.