Intel predstavil 14. generacijo procesorjev, ki zmorejo 6 GHz

Pred nami je nova generacija Intelovih procesorjev za namizne računalnike, ki ne prinaša bistvenih novosti. Gre za osvežitev stare generacije, edini novinec pa je Core i7-14700K. Gre za drugi procesor, ki je tovarniško presegel takt 6 GHz, in prvega, ki bo na voljo v večjih količinah. Dobra stran sorazmerno skromnih posodobitev je združljivost z obstoječimi matičnimi ploščami serij 600 in 700, če jim posodobimo BIOS.

Tudi za nadgradnjo z 12. generacije na 14. ni prav veliko razlogov. To bo tudi zadnja oštevilčena generacija, saj bomo v prihodnosti videli le še oznake Intel Core in Intel Core Ultra. V 13. generaciji (Raptor Lake) je Intel povečal število jeder E, dodal dodatni drugo- in tretjenivojski pomnilnik in dvignil takt.

V 14. generaciji so spremembe še bolj kozmetične. Število jeder E ostaja enako, kar velja tudi za predpomnilnik, hitrost pomnilnika in porabo energije. Še grafični čip je ostal enak: Intel UHD 770 GPU. Intel je le dvignil takte centralnega čipa za 100-200 MHz.

Na vrhu piramide je Core i9-14900K, ki zmore 6,0 GHz v načinu Turbo in 3,2 GHz sicer. Za to porabi 253 W energije, ima pa 8 jeder P in 16 jeder E. Skupaj ima 32 MB predpomnilnika L2 in 36 MB predpomnilnika L3. Tak procesor stane 590 dolarjev. Ostali predstavniki so počasnejši, z manj jedri in manj predpomnilnika.

Skratka, 14. generacija je generacija preskoka – za uporabnike. Če ne kupujete novega računalnika iz utemeljenih razlogov, za nadgradnjo ni nobene potrebe.

