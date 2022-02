Intel: pomanjkanje bo trajalo vsaj še eno leto

Intelov direktor Pat Gelsinger je ob predstavitvi poslovnih rezultatov povedal, da se naj bi pomanjkanje procesorjev zavleklo še v leto 2023.

Pri tem velja poudariti, da ni mislil Intelovih procesorjev, temveč raznih mikrokrmilnikov tretjih ponudnikov. Med drugimi je omenil krmilnike za zaslone in za napajanje, pa tudi splošne težave pri dobavi surovin. Intel je pri tem v dobri poziciji, saj imajo lastno proizvodnjo procesorjev, hkrati načrtujejo tudi nove proizvodne zmogljivosti, denimo novi tovarniški kompleks v ameriški zvezni državi Ohio.

Intel ima za seboj sicer zelo uspešno poslovno leto, sploh zadnje četrtletje je bilo rekordno. Zabeležili so dobrih 20 milijard dolarjev prihodkov (3% več kot v enakem obdobju lani) ter 4,6 milijard dolarjev dobička. Njihove stranke so zaradi omejitev pri dobavi sestavnih delov zmanjšale naročila za procesorje, namenjene prenosnim računalnikom, so se pa hkrati dvignila naročila za procesorje, namenjene namiznim računalnikom. Skupaj so proizvajalcem računalnikov in prodajalcem procesorjev dobavili 100 milijonov procesorjev družine Tiger Lake, sedaj že dobavljajo procesorje dvanajste generacije, imenovane tudi Alder Lake. Tekom letošnjega leta pa bodo predstavili procesorje trinajste generacije -Raptor Lake.