Objavljeno: 13.9.2023 07:00

Intel pokazal Thunderbolt 5

Intel je predstavil novo generacijo priključkov Thunderbolt 5, ki naj do končnih uporabnikov v napravah prispeli že prihodnje leto. Končno verzijo bodo sicer proizvajalcem naprav poslali v zadnjem kvartalu prihodnje leta, nato pa jo bodo ti lahko integrirali v svoje izdelke. Glavna novost je sposobnost pošiljanja podatkov s hitrostjo 120 Gb/s in sočasno oddajanje do 40 Gb/s. Šlo pa bo tudi 80 Gb/s simetrično v obe smeri, kar je dvakrat več od Thunderbolta 4.

V praksi bo to omogočalo priklop dveh monitorjev z ločljivostjo 6K, prenos do 15 W električne energije za naprave (sicer standard sam podpira do 240 W za napajanje) in komunikacijo med dvema računalnikoma (PC to PC networking) s hitrostjo 64 Gb/s. Seveda bo Thunderbolt 5 nazaj združljiv s predhodnimi verzijami, temelji pa na USB4 v2.0, VESA DisplayPort 2.1 in PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Sčasoma bo Thunderbolt 5 podprt na vrstah naprav, ki sicer zmorejo Thunderbolt 4. Ob tem Intel poudarja, da je glavna prednost v primerjavi z USB-C hitrejši prenos podatkov. Thunderbolt 5 bo omogočil resno uporabo zunanjih grafičnih kartic. Kabli bodo večidel enaki, če so le dovolj kvalitetni, bodo tudi kabli Thunderbolt 4 zmogli opravljati naloge petice.