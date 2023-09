Intel pokazal prototip procesorja s 528 nitmi

V zadnjem desetletju se je razvoj procesorjev preusmeril z višanja takta na povečevanje števila jeder, ki so začela dosegati tudi trimestna številke. Naslednji korak bo povečevanje števila niti v jedri, meni Intel, ki je predstavil prototip s 528 nitmi.

Novi izdelek so pokazali na konferenci Hot Chips v Kaliforniji. Gre za procesor, ki ima skupno 528 niti v osmih jedrih. Uporablja arhitekturo RISC namesto CISC, ki jo najdemo v današnjih procesorjih x86, ki temeljijo na osnovnih ukazih iz 70. let minulega stoletja. Procesorji RISC pa so denimo arhitektura ARM. Intel je novinca sestavil z optičnimi povezavami (photonics interconnect) med več čipi namesto klasičnih bakrenih. Posamezen čip ima 32GB pomnilnika DDR5 (4400MT/s).

Intel je novi procesor preizkusil na analizi grafov, ki je problem, ki ga je možno enostavno paralelizirati. Takšen procesor porabi 75 W energije, teče z 1 GHz. Konfiguracija s šestnajstimi čipi v enem strežniku (Open Compute Project) zasede eno mesto v omarah (sled form factor). Intel ocenjuje, da lahko šestnajstih takšnih mest – torej ena omara – naslovi 8 TB pomnilnika, ima 2048 jeder, 135.168 niti in porabi okrog 1,2 kW energije. To je precej varčnejše od procesorjev CISC. Seveda lahko nato združujemo še posamezne omare v prave superračunalnike.

Intelov novi čip je prototip in v trenutni obliki ne bo komercialno dostopen. V podjetju pojasnjujejo, da je razvoj še vedno zelo aktiven, trenutni prototip pa kaže smer, v katero bo šel.

