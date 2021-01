Intel napovedal naslednjo generacijo procesorjev – Alder Lake

Objavljeno: 12.1.2021 14:27

Dvanajsta generacija procesorjev Core bo sledila vzoru pred kratkim predstavljenih procesorjev Lakefield, predvsem z združevanjem različnih jeder.

Na digitalnem sejmu CES so tako predstavili procesorje, ki bodo na voljo šele v drugi polovici letošnjega leta. Pred kratkim so namreč predstavili procesorja družine Lakefield, konkretno Core i5-L16G7 in Core i5-L13G4, ki uporabljata strategijo BIG.little, torej združita zmogljivo, a energijsko zahtevno jedro z več varčnejšimi jedri. Procesorji te družine so namenjeni manjšim, bolj prenosljivim napravam, denimo tablicam, ultratankim prenosnikom in podobno. Prihajajoči modeli Alder Lake pa bodo ta koncept prenesli tudi v višje cenovne razrede, konkretno v zmogljivejše prenosnike in celo v namizne računalnike.

S tem se seveda trudijo uloviti proizvajalce procesorjev ARM, ki že dolgo časa uporabljajo omenjeno strategijo kombiniranja različnih jeder. Ti »hibridni procesorji«, kot jim pravijo pri Intelu, naj bi bili odgovor tudi na Applov procesor M1, ki smo ga preizkusili in pohvalili v prenosniku Macbook Air (v prihodnji številki pa pripravljamo tudi preizkus modela Macbook Pro). Procesorji te dvanajste generacije bodo ostali na 10 nm tehnologiji, ki jo poznamo tudi že v deseti generaciji (Tiger Lake), a z nekaj izboljšavami (Intel temu pravi Enhanced 10nm SuperFin).