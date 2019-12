Intel kupuje procesorje za strojno učenje

Intel je objavil novico, da namerava prevzeti izraelsko družbo Habana Labs, proizvajalca procesorjev za področje umetne inteligence in strojnega učenja, ki so menda skoraj štirikrat zmogljivejši od danes najzmogljivejših procesorjev GPU. Posel je vreden 2 milijardi dolarjev, Habana Labs pa bo ostala samostojna družba s sedežem v Izraelu.

Habana Labs, ki jo ustanovil znameniti izraelski podjetnik Avigdor Willenz, razvija pospeševalnike za strojno učenje, tako za trening ekspertnega sistema kot inferenco podatkov. Izdelek, ki podpira inferenco se imenuje Goya in je že na trgu, medtem ko je Gaudi, namenjen treningu sistemov, še v fazi preizkušanja testnih prototipov.

Intel, ki je nekoč veljal za nespornega kralja mikroprocesorjev za osebne računalnike in strežnike, se v zadnjih letih sooča s številnimi težavami pri razvoju in nekako ne uspe slediti novejšim tehnološkim področjem, kot so procesorji GPU, krmilniki za mobilna omrežja 5G in izdelki za umetno inteligenco.

Z nakupom družbe Habana Labs več kot očitno odgovarja na izziv, ki ga je pred časom postavila družba Nvidia, trenutno vodilni ponudnik procesorjev za strojno učenje in umetno inteligenco. Štirikrat večja zmogljivost se nanaša najverjetneje na primerjavo na procesorji Nvidia Tesla V100. Za Intel je zelo pomembno, da so Goya in Gaudi že praktično nared za prodajo.

Intel je bil že doslej eden od vlagateljev v družbi Habana Labs, vendar so se odločili, da so njeni izdelki tako dobri, da je vredno prevzeti glavno besedo. Avigdor Willenz bo ostal v družbi kot svetovalec.

Omeniti velja, da je bil Willenz v preteklosti ustanovitelj številnih uspešnih izraelskih startupov, ki so nato večinoma končali v rokah ameriških korporacij. Leta 2000 je denimo družbo Galileo Technology prodal družbi Marvell za 2,7 milijarde dolarjev.

Kasneje je ustanovil družbo Anapurna Labs, ki jo je leta 2015 kupil Amazon za 370 milijonov dolarjev. Leta 2016 pa je družbo Leaba Semiconducto prodal družbi Cisco. Nič čudnega, če v Izraelu velja za svojevrstnega podjetniškega heroja.