Intel je predstavil procesorje za računalnike PC z umetno inteligenco

Intel je na dogodku AI Everywhere predstavil svoje nove procesorje Intel Core Ultra, ki podpirajo ukaze za izvajanje funkcij umetne inteligence in bodo namenjeni osebnim računalnikom PC. Obenem so z umetno inteligenco opremili tudi strežniške procesorje Xeon.

Novi procesorji predstavljajo začetek nove dobe v računalništvu, saj ponujajo bistveno izboljšano energetsko učinkovitost, vrhunsko računsko in grafično zmogljivost, s funkcijami za procesiranje algoritmov umetne inteligence pa priložnost za nove način uporabe računalnikov.

Na dogodku je Intel tudi najavil, da bo nove procesorje Intel Core Ultra, doslej znane pod delovnim imenom Meteor Lake, že od začetka uporabljalo več kot 230 osebnih računalnikov priznanih partnerjev, kot so Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP Lenovo in drugi. Po ocenah proizvajalca naj bi do leta 2028 osebni računalniki s podporo za umetno inteligenco postali prevladujoča platforma z okoli 80% trga osebnih računalnikov.

Procesorji Intel Core Ultra predstavljajo velik tehnološki premik za Intel, saj prinašajo največjo arhitekturno spremembo v zadnjih 40 letih. Ti procesorji izkoriščajo procesno tehnologijo Intel 4, narejeni so z arhitekturo 7nm in uporabljajo napreden sistem 3D pakiranja komponent z imenom Foveros. To so prvi Intelovi procesorji, ki vključujejo NPE (angleško NPU) ali nevronsko procesno enoto za pospeševanje nalog AI. Predstavitev prihaja teden dni po tem, ko je AMD razkril svojo procesor Ryzen 8040, svojo drugo generacijo čipov, ki vključuje NPE.

Procesorji Core Ultra bodo imeli vgrajena jedra z različnimi funkcijami: jedra P (Performance) za računsko intenzivne naloge in jedra E ter LP E (Efficiency, Low Power Efficiency) za energetsko bolj učinkovito izvajanje ukazov. Tu je še napredna grafika Intel Arc, ki je do dvakrat hitrejša in dvakrat varčnejša od prejšnje generacije.

Na vrhu nove družine procesorjev Core Ultra je trenutno model Ultra 7 165H, ki ponuja 16 jeder ter 22 niti (6 jeder P, 8 jeder E in 2 jedri LP E) s najvišjim taktom 5 GHz. Kmalu pa pride na vrsto še zmogljivejši model Ultra 9 185H, predvidoma v prvem četrtletju leta 2024. Ta bo nudil delovni takt 5,1 GHz (Max Turbo), nekoliko hitrejši GPE, a tudi večjo porabo energije

Za delovne obremenitve z umetno inteligenco, procesorji Core Ultra dosežejo do 34 TeraOPS pri kombiniranju uporabe NPE, GPE in CPE. Največja sprememba je enota NPE, ki omogoča funkcije, kot so Studio Effects v sistemu Windows 11, ki lahko zameglijo ozadja in izboljšajo osvetlitev videa, ne da bi pri tem bistveno povečali porabo energije. Toda prave novosti v programski opremi s podporo za NPE nas čakajo šele v prihodnosti.

Intel je na dogodku predstavil tudi svojo peto generacijo procesorjev Xeon, ki imajo do 64 jeder in 40% večjo zmogljivost kot njegov predhodnik. Obenem pri enaki obremenitvi porabi 36% manj energije. Procesor vsebuje vrsto dodatnih izboljšav, za katere Intel pravi, da bodo pomagale zadovoljiti naraščajoče računalniške zahteve umetne inteligence.