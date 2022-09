Objavljeno: 13.9.2022 10:00

Intel in Broadcom z Wifi 7, ki zmore 5 Gb/s

Večina uporabnikov ima danes Wifi dostopne točke »generacije« 5, na voljo so tudi 6 (in 6e), proizvajalci pa preizkušajo že 7. Dostopne točke in vmesnik Wifi 7 naj bi bili na voljo v letu 2023.

Standard Wifi 7 (802.11be) še ni do potankosti začrtan, vendar sta se podjetji Intel in Broadcom dovolj uskladili, da sta uspeli pripraviti predstavitev povezovanja dostopne točke in omrežne kartice. Pri preizkusu so dosegli hitrosti okoli 5 Gb/s, kar je približno 5× več kot danes zmorejo vmesniki Wifi 6 in 2,5× več kot zmorejo vmesniki Wifi 6e, ki za prenos uporabljajo tudi frekvenčni pas 6 GHz.

Glede na to, da današnje optične povezave, ki so domačim uporabnikom na voljo tudi pri nas, že dosegajo hitrosti 1 Gb/s, je jasno, da Wifi zelo hitro postaja ozko grlo. Če imamo gigabitno optično povezavo, prenosni računalnik ali telefon pa v svet povezujemo prek dostopne točke Wifi, ki je prepočasna, plačane hitrosti pač ne bomo mogli doseči. Najbolj zanesljiva rešitev je v tem primeru povezava preko ožičene povezave ethernet ali pa – nakup hitrejše dostopne točke Wifi.

Pri Monitorju smo že preizkušali dostopne točne Wifi 6 (802.11ax) in z njimi v praksi dosegali hitrosti nekaj čez 800 Mb/s, le v specifičnih primerih (kombinacijah dostopne točke in omrežnega vmesnika) bi se dalo preseči gigabit na sekundo. Z novim Wifi 7 teh težav ne bi smelo več biti.

Kot zanimivost povejmo, da se da tudi z vmesniki Wifi 5 (802.11 ac) doseči hitrosti preko 800 Mb/s, vendar morata tako dostopna točka kot omrežna kartica podpirati delovanje s 160 MHz kanali (8× 20 MHz). S tem sicer v omrežnem spektru delamo »gnečo«, vendar v domačem okolju na omrežnem spektru 5 GHz to zaenkrat ni težava. Dostopne točke, ki podpirajo tako delovanje (VHT160) so redke, med njimi so t.i. »igralni« usmerjevalniki, denimo Linksys WRT3200, še bolj redke so omrežne kartice, denimo Intel AX201 160MHz. Telefoni takega načina delovanja tipično ne podpirajo.