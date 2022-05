Intel HX za prenosnike z zmogljivostjo namiznih računalnikov

Intel je predstavil dvanajsto generacijo procesorjev Core, s katero prinašajo na področje prenosnikov zmogljivost in funkcionalnosti, ki smo jih doslej bili vajeni predvsem pri namiznih računalnikih in delovnih postajah. Novi procesorji so namenjeni predvsem tako imenovanim premijskim prenosnikom, kjer cena ni ovira, uporabniki pa stremijo predvsem po čim večji zmogljivosti.

Med udarne lastnosti nove generacije procesorjev sodi podpora za razširitvena vodila PCIe 5.0, zelo velike pomnilnike s podporo za samodejno popravljanje napak, združevanje pomnilniških enot v polja RAID, seveda pa je vključena tudi najnovejša različica tehnologije vPro za upravljanje vseh vidikov rabe v poslovnem okolju, v prvi vrsti področje varnosti.

Prenosniki s procesorji Intel HX, med katere sodijo modeli Core i5, Core i7 in Core i9, bodo uporabnikom prinesli lastnosti, ki smo jih res doslej srečali le v namiznih računalnikih. Prenosniki bodo tako lahko imeli do 128 GB velik delovni pomnilnik, podprta pa sta standarda DDR4-3200 in DDR5-4800. Ob tem bodo prenosniki podpirali tudi dvojno vodilo Thunderbolt 4.

V družini procesorjev najzmogljivejši modeli premorejo kar 16 procesnih jeder, ki pa so razdeljena v dve skupini: osem je namenjenih čim večji procesni zmogljivosti, tja do 5 GHz, osem pa jih skrbi predvsem za bremena, kjer je potrebna energijska učinkovitost. Ta bodo delovala s taktom 2,3 GHz. Kot doslej, bodo sistemski nabori vsebovali tudi grafično kartico, ki ima 32 jeder in deluje s taktom 1,55 GHz.

Da ne bo pomote, to niso dolgo opevane grafične kartice s procesorji Arc, ki jih Intel obljublja že celo večnost in katerih javna predstavitev je spet prestavljena. Nova generacija zmogljivih prenosnikov s procesorji Intel HX bo zato še naprej uporabljala ločeno grafiko družb Nvidia in AMD.

Intel trdi, da je najzmogljivejši Core i9-12900HX 17% hitrejši od današnjih modelov pri izvajanju programov z eno programsko nitjo, a kar 64% hitrejši, če je program podpira večnitno procesiranje. Uporabniki zahtevnih programov, kot so Autodesk Revit in Blender lahko pričakujejo med 20 in 30% pohitritev delovanja.

Skladno z večjo zmogljivostjo se je nekoliko povečala tudi poraba energije. Osnovna poraba novih procesorjev je 55W, kar pa lahko naraste na vse tja do 157W, kar je že skoraj v območju namiznih računalnikov. Za primerjavo, navadni procesorji Intel H porabijo v enakih pogojih 45W oziroma 115W.