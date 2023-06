Intel bo v nemški tovarni vložil 30 milijard

Intel je včeraj presenetil z napovedjo, da bo v razširitev in nadgradnjo svojih tovarn v nemškem Magdeburgu vložil 30 milijard evrov. To je največja enkratna tuja investicija v nemški zgodovini, je ob tem dejal kancler Olaf Scholz. Nemška država bo seveda temu prispevala levji delež subvencij.

Skupaj bodo nemške subvencije znašale 10 milijard evrov, k čemur je vštetih obstoječih 6,8 milijarde evrov spodbud, ki jih je Intel dobil za gradnjo obeh tovarn. Intelov izvršni direktor Pat Gelsinger je ob tem dejal, da so v podjetju hvaležni zvezni deželi Saška-Anhalt za vizijo pri ustvarjanju živahnega, trajnostnega vozlišča za proizvodnjo polprevodnikov v Nemčiji in Evropski uniji.

Intel sicer zadnja leta intenzivno investira v tovarne na treh celinah, s čimer želijo ujeti priključek s konkurenco. AMD, Nvidia in Samsung namreč hitro bežijo proč. Nemški kancler Scholz pa je ob tem dejal, da tovrstne investicije Nemčiji omogočajo, da ostaja v stiku s tehnologijo vodilnih proizvajalcev.

Minuli teden je Intel napovedal še štirimilijardno investicijo na Poljskem, v Izraelu pa bodo vložili 25 milijard evrov. Hkrati si seveda Nemčija prizadeva tudi za druge investicije. Po tem ko so si zagotovili obrat Tesle, so sedaj v resnih pogovorih s švedskim Northvoltom in tajvanskim TSMC-jem, da bi vsaj del proizvodnje preselila v Nemčijo. To je del evropske strategije za več neodvisnosti od ZDA in Kitajske.