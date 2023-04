Intel bo proizvajal procesorje ARM

Intel, natančneje njegov proizvodni oddelek Intel Foundry Services in ARM sta presenetil javnost z najavo, da bo Intel optimiziral svoj najnovejši proizvodni proces imenovan 18A za združljivost in morebitno proizvodnjo izdelkov na osnovi tehnologije ARM. Še pred leti bi se tovrstni dogovor zdel povsem nemogoč, saj sta Intel in ARM neposredna tehnološka konkurenta.

Toda časi se spreminjajo in Intel ima za sabo dokaj težavno obdobje, v katerem je marsikaj izgubil na račun konkurence. Korak v pravo smer pa se zdi nova miniaturizacija proizvodnje, ki sega pod mikrometrske povezave. Tehnologija Intel 18A bo zanima predvsem na bodoče mobilne naprave, naprave IoT, digitalizacijo vozil in povsod, kjer je energijska učinkovitost posebej pomembna.

Toda Intel ne bo neposredno izdeloval čipe za ARM ali pa zanj pripravljal svoja sistemska vezja. Sedanji dogovor predvsem postavlja tehnološki temelj za izdelavo procesorjev partnerjev družbe ARM, kot sta denimo Qualcomm in MediaTek.

Intel naj bi nato v novih proizvodnih obratih, postavljenih v ZDA, proizvajal izdelke za te velikane s področja polprevodnikov. To je tudi prvi rezultat naporov ameriške politike, da bi več proizvodnje preselili v ZDA, kar vzpostavlja novo geopolitično strategijo in ravnovesje moči.