Objavljeno: 23.2.2024 07:00

Intel bo proizvajal čipe AI za Microsoft

Vodilni proizvajalec čipov je dandanes TSMC, ki mu dobro sledi Samsung. A v bitko se želi ponovno vmešati Intel, ki je pridobil močnega zaveznika oziroma naročnika – Microsoft.

Intelov izvršni direktor Pat Gelsinger je sporočil, da bo Intel ponovno vzpostavil množično proizvodnjo čipov na Zahodu in da bo pomembna stranka Microsoft. Intel mora prepričati naročnike, da bo proizvodnjo čipov po tujem dizajnu vodil enako skrbno kot proizvodnjo lastnih čipov.

Eden izmed pomembnih aspektov najave je tudi geopolitičen. Trenutno se več kot tri četrtine vseh čipov proizvede v Aziji, ker predstavlja tveganje. Intel želi do konca desetletja poskrbeti, da bo polovica globalne proizvodnje potekala v Severni Ameriki in Evropi. V ZDA so za to namenjene obilne subvencije, in sicer 52 milijard dolarjev.

Microsoft pozdravlja Intelove načrte. Dejali so, da bo Intel v 18A načinu proizvajal čipe za Microsoft. Čipe za Nvidio in AMD proizvajajo večinoma na Tajvanu in Kitajskem, Microsoft pa je torej še tretje podjetje, ki dizajnira čipe za umetno inteligenco. Intel želi dolgoročno proizvajati tudi čipe za AMD in Nvidio.