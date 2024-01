Integrirana grafika podjetja AMD na nivoju sedem let stare kartice

Integrirana grafika v procesorju Ryzen 5 8600G je na testu Geekbench dosegla enake rezultate kot priljubljena grafična kartica GTX 1060.

AMD bo na prihajajočem sejmu CES 2024 predvidoma predstavil tudi procesor Ryzen 5 8600G, ki vključuje integrirano grafiko Radeon 760M. Slednjo so nedavno testirali z Geekbench 6.2.2 Vulkan in OpenCL, kjer je dosegel rezultate primerljive s staro grafično kartico podjetja NVIDIA GTX 1060. Radeon 760M v 8600G je dosegel 30.770 točk v testu Vulkan in 24.842 točk v OpenCL. Številke so občudovanja vredne za integrirano grafiko, ki dotične številke dosega z bistveno manjšo porabo energije od tekmecev. Radeon 760M ima osem računskih enot in 512 senčilnikov.

Ryzen 5 8600G bi lahko postal solidna igralna možnost za uporabnike, ki si ne morejo privoščiti dražje ločene grafične enote. Kartici GTX 1060 podobna zmogljivost je namreč še vedno dovolj dobra za poganjanje večine sodobnih iger na nižjih grafičnih nastavitvah.