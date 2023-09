Instantni fotoaparati se vračajo

Polaroid je predstavil nov instantni fotoaparat, ki odpravlja napake tovrstnih izdelkov.

Polaroid je predstavil nov instantni fotoaparat I-2, ki naj bi oživil nekdaj zelo živahen trg takojšnjega razvijanja fotografij. Gre za vrhunski izdelek z zaslonom, ročnimi kontrolami in naprednim objektivom s samodejnim ostrenjem. Fotoaparat je opremljen s tipalom LiDAR, ki objektiv prilagodi glede na razdaljo do predmeta in deluje tudi v slabih svetlobnih pogojih, povezavo Bluetooth ter se zna povezati z aplikacijo, s katero lahko kamero upravljamo na daljavo. Fotografije z novim instantnim fotoaparatom odpravljajo napake tovrstnih izdelkov, a je za rokovanje z njim potrebnega nekaj več znanja kot doslej. Poleg tega je treba najprej globoko seči v žep, saj za fotoaparat Polaroid I-2 trgovci zahtevajo okroglih 600 ameriških dolarjev.