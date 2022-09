Instagramu 405 milijonov evrov težka globa

Podjetje Meta, "nekdanji Facebook", je zaradi nedovoljenega razkrivanja osebnih podatkov mladoletnih doletela 405 milijonov evrov visoka globa, ki jo je izrekel irski informacijski pooblaščenec. Gre za razkrivanje elektronskih naslovov in telefonskih številk, ki so bili javno dostopni. Meta je že napovedala pritožbo.

Srž težave so tako imenovani poslovni ali ustvarjalniški računi (business ali creator), ki so jih lahko odpirali tudi mladoletni. Za vse te račune je veljalo, da so osebni podatki privzeto vidni svetu, česar več milijonov mladoletnih uporabnikov ni spremenilo. Irski informacijski pooblaščenec, ki je pristojen za nadzor nad Meto, ki ima tam registrirano evropsko podružnico, je to ocenil kot kršitev GDPR.

Izrečena globa je druga najvišja v zgodovini za kršitev GDPR. Več je dobil le Amazon, ki je moral lani plačati 775 milijonov dolarjev. Meta je sicer stari znanec informacijskih pooblaščencev, saj je bil lani že kaznovan zaradi WhatsAppa z več kot 225 milijoni evrov, letos pa še za Facebok.

V podjetju so dejali, da so v preiskavi sodelovali. Trdijo, da je globa izračunana nepravilno in previsoko, zato se bodo pritožili. Ob tem pa poudarjajo, da so sporno prakso že pred leti odpravili, torej gre za ukvarjanje s starimi stvarmi. To drži, a dokler kršitve ne zastarajo, se pač preganjajo.