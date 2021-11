Objavljeno: 11.11.2021 11:59

Instagram z opomnikom za odmor

Instagram je začel preizkušati novo možnost, s katero želijo uporabnike spodbuditi, da si vzamejo odmor.

Gre za t.i. »Take a break«, pogovorno okno, ki nas po določenem času opozori, da si velja vzeti premor od visenja na Instagramu. Novost si bomo lahko sami nastavili (torej ne bo vklopljena vnaprej), izbrali bomo lahko tudi, po kolikšnem času naj nas opozori (10, 20 ali 30 minut). Moramo priznati, da smo do tega skeptični, saj je to v navzkrižju z interesom Facebooka (lastnik Instagrama), da čim več časa preživimo v njihovih aplikacijah. To je približno tako, kot če bi nas verige s hitro prehrano pri vsakem tretjem obisku vprašale, če ne bi morda šli raje domov in si naredili solato.