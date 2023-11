Instagram z novimi filtri

Družabno omrežje Instagram je po dolgem času nadgradilo ustvarjalna orodja, med katerimi je tudi 25 novih filtrov.

Instagram, ki je v lasti podjetja Meta, je nedavno dodal nova ustvarjalna orodja, vključno s prvo večjo posodobitvijo filtrov po dolgem času. Dodanih je bilo 25 novih filtrov, ki segajo od subtilnih barvnih sprememb do izrazitejših sprememb stila. Novi filtri omogočajo uporabnikom, da preizkusijo različne videze svojih objav, pri čemer lahko intenzivnost vsakega filtra prilagodijo z drsnikom. Nekateri filtri prvič omogočajo bistvene spremembe originalnih slik, ne le spreminjanja barv in tona.

Izboljšav so bili deležni tudi videoposnetki Reels. Instagram testira možnost merjenja, obrezovanja in vrtenja posameznih posnetkov ter bo kmalu dodal gumbe za razveljavitev in ponovno izvedbo. Dodanih je bilo tudi 10 novih angleških glasov za pretvorbo besedila v govor, ki so na voljo v izbranih državah, in nekaj novih pisav z možnostjo obrob za boljšo berljivost. Ena izmed najbolj zabavnih novosti je ustvarjanje prilagojenih nalepk iz lastnih fotografij in videoposnetkov v foto galeriji ali iz primernih fotografij in videoposnetkov drugih uporabnikov Instagrama.