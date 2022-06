Objavljeno: 23.6.2022 14:45

Instagram preizkuša preverjanje starosti

Marsikatera spletna stran ter aplikacija uporabnika zaradi zakonskih ali drugih obveznosti sprašujeta po starosti, a v praksi za tem ne stoji nobene resne verifikacije.

Po navadi gre le zato, da vnesemo letnico rojstva, kjer si letnico poljubno izmislimo (denimo v okolju Steam za prenos iger), ali pa z enostavnim klikom, s katerim potrdimo, da smo res stari vsaj osemnajst. Instagram (torej njegov lastnik Facebook/Meta) pa sedaj preizkuša resnejšo verifikacijo starosti, med drugim tudi s pomočjo umetne inteligence, kjer posnamemo video sebe, ki ga sistem analizira. Drugi dve alternativi, ki jih naj bi ponudili, sta naložitev osebnega dokumenta ali potrditev s strani odrasle osebe, s katero smo na Instagramu prijatelji.

Po našem mnenju gre za zanimiv korak, a kaj, ko gre bolj za metanje peska v oči oblastem kot pa za neko resno željo po zaščiti mladoletnikov. Novost preizkušajo le za uporabnike, ki so že prijavljeni kot mladoletne osebe, in bi radi prišli do vsebin, namenjene polnoletnim. Tega ob otvoritvi uporabniškega računa ne zahtevajo, torej je dovolj, da si tam izmislimo letnico rojstva. Preverjanje letnice rojstva je po našem mnenju že rešen problem, saj obstajajo ponudniki rešitev prepoznave in branja osebnih dokumentov (kar se pogosto uporablja pri finančnih aplikacijah). Interes Instagrama (Facebooka) je, da bi čim več ljubi čim dlje viseli v teh aplikacijah. Take novosti pa dodajajo, da se lahko z njimi hvalijo pred političnimi in drugimi družbenimi pritiski.