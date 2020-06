Instagram naj bi prehitel Twitter kot vir novic

Objavljeno: 16.6.2020 12:19

Sodeč po poročilu agencije Reuters postaja Instagram vse popularnejši tudi za spremljanje vsakodnevnih novic – v ta namen bi lahko v kratkem prehitel Twitter.

Instagram je sicer v lasti Facebooka, njegova raba je razširjena predvsem med mlajšimi uporabniki spleta. Najbolj popularno družabno omrežje za novice je sicer še vedno Facebook, sledijo YouTube, Whatsapp in Twitter, na četrtem mestu pa je trenutno Instagram. V zadnjih dveh letih se je uporaba Instagrama za spremljanje novice podvojila, velik zagon pa je dobila ravno v zadnjih mesecih, najprej z izbruhom koronavirusa, sedaj pa še z množičnimi protesti v ZDA. Sicer so zabeležili splošni padec pri zaupanju v tradicionalne medijske hiše, to zaupanje se je povečalo pri poročanju o koronavirusu.