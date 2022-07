Instagram le ne bo kopija TikToka

Instagram je požel kar nekaj kritik zaradi prenove, s katero se je močno približal TikToku, sedaj pa so objavili, da bodo prenovo opustili.

Med novostmi je bil tudi poudarek na video vsebinah. Uporabniki pa so se pritoževali tudi čez veliko naključnih objav, ki so izpodrinile objav znancev in tistih, ki jim sledimo. Novosti so bile del preizkusne različice, to naj bi v naslednjih tednih umaknili. Med bolj znanimi kritiki sta tudi ameriške zvezde Kim Kardashian in Kylie Jenner. Sumimo, da bo Instagram s časom vseeno prinesel tovrstne spremembe, a morda z počasnejšim tempom kot v sedanjem primeru.