Inkscape po sedemnajstih letih do različice 1.0

Inkscape je med bolj znanimi odprto-kodnimi programi, gre za enega boljših programov za vektorsko grafiko.

Prva različica tega programa je bila objavljena že leta 2003, po slabih sedemnajstih letih nenehnega razvoja pa je projekt le objavil prvo »zaključeno« različico programa – 1.0. Program je seveda brezplačen, na voljo je za Windows, Linux in MacOS. Gre za solidno alternativo programom, kot sta Adobe Ilustrator in Corel Draw, zaradi ogromnega števila funkcij in zmogljivosti pa terja kar nekaj znanja. Inkscape je bil v osnovi vejitev (fork) programa Sodipodi, razvoj tega je sicer prenehal leta 2004, ta pa je bil zasnovan na še starejšem programu Gill (GNOME Illustration Application).

f6UHXkND4Sc