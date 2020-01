Infrastruktura v oblaku že prehiteva zasebne podatkovne centre

Najnovejše poročilo družbe Synergy Research razkriva, da so infrastrukturne storitve v oblaku (IaaS, PaaS, gostovanje zasebnih strežnikov) po vrednosti v letu 2019 prvič prehitele investicije v infrastrukturo v zasebnih podatkovnih centrih.

Po podatkih raziskave je vrednost investicij v infrastrukturne storitve v oblaku lani dosegla nivo blizu 100 milijard dolarjev, medtem ko za so podjetja za primerljive investicije v zasebnih podatkovnih centrih porabila »le« 93 milijard dolarjev. Še leto pred tem so bile investicije v zasebne podatkovne centre okoli 20% višje od tistih pri storitvah v oblaku.

Primerjava velikosti investicij pa pove le del zgodbe o napredku storitev v oblaku, ki smo ga bili deležni v zadnjih letih. Medtem, ko so investicije v zasebne podatkovne centre v zadnjih letih rasle v povprečju za okoli 4% letno, so se vlaganja v storitve v oblaku višala v povprečju za 56% na leto. Še leta 2009 je bila vrednost storitev v oblaku globalno virtualno skoraj nična, medtem ko smo deset let kasneje dosegli raven skoraj 100 milijard dolarjev.

Največja rast je v zadnjem obdobju zabeležena na področju storitev PaaS, še posebej zaradi naprav IoT in z njimi povezanih orodij za analitiko in procesiranje podatkov. Sledijo virtualizacija strežnikov, virtualizirane omrežne storitve in področje varnostnih rešitev. Raziskava na drugi strani razkriva, da v zasebnih podatkovnih centrih investicije v strežnike skozi čas ostaja konstantna, zmanjšujejo pa se vlaganja v lokalne pomnilniške sisteme. Ker število podatkov brez dvoma povsod narašča, podjetja očitno razliko pokrivajo s storitvami v oblaku.

Zanimiv je tudi pogled na tržne deleže glavnih ponudnikov storitev v oblaku. Kljub temu, da je Amazon v letu 2019 izgubil pomembno pogodbo JEDI z ameriškim obrambnimi ministrstvom v vrednosti 10 milijard dolarjev, ostaja Amazon Web Service še vedno vodilni ponudnik na področju infrastrukturnih storitev v oblaku. AWS je lani dosegel 37% tržni delež. Sledi Microsoft s 17% trga, na tretjem mestu pa je Google, ki ima nekje med 8 in 9% trga.

Pričujoči graf zelo lepo ponazarja, da absolutna velikost tržnega deleža ne pove vsega. Medtem ko je AWS v zadnjem letu zabeležil lepo rast, so Microsoft, Google, Alibaba, Tencent in celo Salesforce rastli še hitreje. Trend nakazuje, da se absolutna prevlada Amazona nekoliko zmanjšuje, a podjetje načrtuje številne nove storitve, zlasti s področja umetne inteligence, ki utegnejo odpreti nov cikel rast storitev in s tem prihodkov.