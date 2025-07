Objavljeno: 22.7.2025 08:00

Indijcem ukradli za 44 milijonov ameriških dolarjev kriptovalut

Največja indijska menjalnica kriptovalut CoinDCX je potrdila, da je bila tarča varnostnega incidenta.

Hekerjem je uspelo vdreti v enega izmed internih računov, uporabljenega izključno za zagotavljanje likvidnosti na partnerski menjalnici, in s tem pridobiti dostop do velikega zneska sredstev menjalnice CoinDCX. Soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Sumit Gupta je na omrežju X zatrdil, da incident ni vplival na sredstva uporabnikov, saj so ti računi strogo ločeni od operativnih. Po poročilu raziskovalca ZachXBT naj bi bilo ukradenih okoli 44,2 milijona USD, kar so v CoinDCX tudi uradno potrdili. Ukradena sredstva so bila prenesena prek povezave Solana-Ethereum, zdaj pa se nahajajo v obliki 4.443 ETH in 155.830 SOL na še vedno nedejavnih naslovih. Menjalnica sodeluje z indijskim državnim organom CERT-In in partnerskimi platformami pri preiskavi incidenta.

Gupta je poudaril, da bo izgubo iz lastnih rezerv krila menjalnica sama, obenem pa so že vzpostavili nagradni program za pomoč pri izsleditvi storilcev, kjer ponujajo 25 odstotkov vrnjenih sredstev.