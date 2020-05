Indija z obvezno uporabo aplikacije za beleženje stikov

Indija je v predelih z večjimi izbruhi koronavirusa predpisala obvezno uporabo aplikacije za beleženje medsebojnih stikov.

Državno karanteno so podaljšali za dva tedna, pri tem bo v najbolj ogroženih (tako imenovanih »rdečih«) območjih obvezna uporaba omenjene aplikacije. Aplikacijo je doslej namestilo okoli 80 milijonov ljudi, kar je približno šest odstotkov prebivalstva. Dodatna težava je dejstvo, da je le okoli polovica mobilnih telefonov v Indiji pametnih – aplikacija pa seveda ni na voljo za klasične mobilne telefone. Aplikacija sicer sledi trendom in za beleženje stikov uporablja bluetooth, minister za informatiko pa jo je pohvalil, češ da je »brezhibna« in povsem varna za uporabo. V drobnem tisku sicer ni definirano, koliko časa se bodo podatki o medsebojnih stikih hranili.